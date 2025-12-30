S čezmejno baklado pomagali hospicu

Društvo sKultura 2001 je v nedeljo v sodelovanju z ostalimi štandreškimi kulturnimi in športnimi društvi izpeljalo tradicionalno človekoljubno baklado z zaključkom na Jeremitišču.

»Vse je potekalo kot po programu, še posebno zadovoljni smo, ker se je zbralo precej več ljudi kot lani,« poudarja predsednik društva sKultura 2001 Marjan Brescia in pojasnjuje, da je bil odziv dober kljub dokaj nizkim temperaturam, ki so zaznamovale nedeljski večer.

Udeleženci baklade so se ob mraku zbrali na štandreškem trgu, od koder so se po stranskih vaških ulicah odpravili proti Jeremitišču. Pod avtocesto so korakali po podvozu, ki je bil svojčas zgrajen za potrebe tovornega postajališča, saj med gradnjo avtoceste aA34 kljub zahtevam krajanov ni bilo poskrbljeno za podhod za pešce in kolesarje.

Na Jeremitišče so pohodniki iz Štandreža prišli skoraj istočasno kot udeleženci, ki so se zbrali v Vrtojbi. Za topel napitek so poskrbeli Rumitarji, člani športnega združenja Juventina so skuhali »krodegine«, prijatelji in zlasti prijateljice iz Vrtojbe so poskrbeli za najrazličnejše pecivo. Pod jelko na Jeremitišču je zadonel glas harmonike, vsi skupaj so tudi zapeli.

Izkupiček od prodaje sveč na začetku baklade je že bil namenjen hospicu Via di Natale v Avianu, kjer nudijo oskrbo terminalnim rakastim bolnikom in hkrati tudi nastanitev njihovim sorodnikom. »Letos smo skupno zbrali 765 evrov,« še razlaga Marjan Brescia.