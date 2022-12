S klopjo proti nasilju

Zaradi slabega vremena so morali v soboto v Gabrjah popoldne nekoliko spremeniti program odkritja rdeče klopce, ki ponazarja boj proti nasilju nad ženskami. Slovesna predaja ni potekala na trgu, temveč v bližnji dvorani Kulturnega društva Skala, zaradi tega pa ni bila nič manj občutena.

Rdeče pobarvano klopco je s prispevkom Dežele FJK nabavila sovodenjska občina. Postavili so jo na odrček v dvorani in jo opremili z rdečim trakom in rdečo vrtnico. Pomenljivo prireditev je z glasbenim utrinkom uvedla mlada harfistka Asja Zavadlav, ki si glasbeno znanje pridobiva pri Glasbeni matici v razredu prof. Tatjane Donis. Zaigrala je skladbo Route passeggero, na koncu slovesnosti pa še skladbo Estrella.

Navzoče je pozdravil sovodenjski župan Luca Pisk, ki je povedal, da bo klopca nameščena na trgu zraven kulturnega doma v Gabrjah, na stebriček poleg nje pa bodo pritrdili tablico, na kateri bo izpisana telefonska številka 1522, ki je brezplačno na voljo ženskam, ki so žrtve nasilja v družini. Župan je še napovedal, da namerava Občina Sovodnje podobne rdeče klopce postaviti v vseh zaselkih.

O perečem problemu nasilja na ženskami je nato spregovorila občinska odbornica za socialo Ljubica Butkovič. Povedala je, da so bile samo letos v Italiji – v družinskem okolju – umorjene 104 ženske. Gre za globoko socialno rano, ki ne kaže izboljšav, je poudarila odbornica in opozorila na pojav fizičnega in psihološkega nasilja, ki je v naši družbi zelo prisoten. Vsa ta dejanja so včasih žal tolerirana, je pristavila Butkovičeva, saj je naša družba prežeta z več stoletij trajajočim patriarhalnim sistemom, mlajše generacije pa je treba vzgajati v duhu enakosti in solidarnosti med spoloma.

Spregovorila je še Lucia Salatei, članica odbora združenja SOS Rosa iz Gorice, ki si prizadeva za preprečevanje nasilja na ženskami. Opisala je logo združenja, ki sicer sloni na prostovoljstvu, a kljub temu opravlja nadvse pomembno vlogo pri premagovanju tega perečega socialnega vprašanja. Združenje SOS Rosa deluje v Gorici že 20 let, namen pa je, da odpre svoje podružnice tudi v manjših krajih goriške pokrajine. V tem času so iz družinskega nasilja rešili veliko žensk, njim in njihovim otrokom nudili zatočišče v varnih hišah in mnogim našli tudi zaposlitev.

Sovodenjski župan Luca Pisk je ob koncu slovesnosti prerezal trak na klopci, nakar se je sodelujočim zahvalil za pomoč pri snovanju pomembnega dogodka ter vsem navzočim zaželel srečne in vesele bližajoče se božične in novoletne praznike.