S knjigami o fašističnih taboriščih kljubuje pozabi

Carlo Spartaco Capogreco je bil nekoč zaposlen kot pediater, nato pa se je posvetil zgodovini in trenutno poučuje sodobno zgodovino na univerzi. Danes velja za največjega strokovnjaka za italijanska koncentracijska taborišča za civiliste. Na to temo je izpod njegovega peresa nastalo več publikacij. Ob izidu slovenskega prevoda knjige Renicci in nove knjige o fašističnih taboriščih za Jude v času nemške okupacije Italije I campi di Salò je avtorja danes dopoldne v mestni občinski hiši sprejel tudi goriški župan Rodolfo Ziberna.

»To so dela, ki jih je treba promovirati. S pozabo namreč ničesar ne izboljšamo,« je dejal župan. Taborišča je avtor začel raziskovati in o njih pisati, ker je bilo to poglavje italijanske zgodovine docela utišano. Profesor je razložil, kako se je pisanja najprej lotil v prostem času, potem pa so njegove knjige požele izjemen uspeh, saj so obravnavale temo, ki je bila do tedaj nepoznana.

V okviru Goriških večerov so v petek v samostanu na Kostanjevici priredili krstno predstavitev slovenskega prevoda knjige Carla Spartaca Capogreca o koncentracijskem taborišču Renicci. O dogodku bomo poročali v prihodnjih dneh. Knjiga Renicci. Koncentracijsko taborišče na bregovih reke Tibere je bila v Italiji prvič natisnjena leta 1998, prevedla jo je Magda Jevnikar, izdala pa tržaška založba Mladika. Izid knjige, katere prevod je podprlo italijansko Ministrstvo za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje, idealno zaokroža lanski obisk avtobusa udeležencev v nekdanjem taborišču Renicci in kripte umrlih internirancev v Sansepolcru. Večina tam pokopanih je Slovencev.