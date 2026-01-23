S kovanci, kartico ali aplikacijama

Plačaš samo za dejanske minute parkiranja, brez dodatnih stroškov in brez provizij. Tako piše, sicer v italijanskem jeziku, na novih tablah, s katerimi so v prejšnjih dneh opremili vse parkomate v goriškem mestnem središču. Novost je v tem, da bo podjetje GSM (Gestione Servizi Mobilità) uporabnikom omogočilo plačevanje parkirnin z novo mobilno aplikacijo, ki si jo lahko vsakdo namesti v italijanskem ali angleškem jeziku na svoj pametni telefon. Preko aplikacije pa lahko enostavno plača parkirnino in poravna le točno toliko, kolikor minut dejansko parkira. Še vedno ostaja možnost parkiranja s kovanci, kartico ali aplikacijo EasyPark.

Prvič po osemnajstih letih se bo Gorica soočila s podražitvijo parkirnin. Nove tarife bodo stopile v veljavo s 1. februarjem. Trenutno veljajo po celem mestnem središču enake cene, in sicer za eno uro je treba plačati 1 evro, dnevna parkirnina pa znaša 4 evre. Izjema sta le Battistijev trg in parkirna hiša v Manzonijevi ulici, kjer je treba za eno uro odšteti 50 centov, za cel dan pa dva evra. Po podražitvi bosta ti dve lokaciji vseeno ostali najcenejši. Parkirna ura bo na Battistijevem trgu in v parkirni hiši v Manzonijevi ulici izjemoma stala 70 centov, za ves dan pa bomo plačali tri evre.

Goriški občani in občanke bodo drugod plačevali 1,10 evra na uro, ostali uporabniki pa 1,40 evra. Najnižja možna tarifa bo znašala 30 centov (trenutno znaša 20 centov) in bo veljala za 12-minutno parkiranje. Tarifa za cel dan bo znašala šest evrov, mesečni abonma pa 35 evrov. Za občane, ki stanujejo v mestnem središču, bo abonma znašal 20 evrov.

Navodila tudi v hrvaščini ...

Parkomati v goriškem mestnem središču so na voljo v raznih jezikih. Navodila je mogoče namestiti poleg italijanščine tudi v angleščini, nemščini, francoščini in hrvaščini. Med jeziki sicer ni na voljo slovenskega.

Kakor že omenjeno je možnosti za plačevanje parkirnin po mestnem središču več. Parkirni avtomati še vedno sprejemajo kovance od pet centov do dveh evrov. Plačati je mogoče s kartico ali z aplikacijo EasyPark.Odslej bo na voljo tudi aplikacija GSM Move. Vsak parkirni avtomat razpolaga s QR kodo za aplikacijo. Slednjo je treba nastaviti na telefon in vnesti podatke uporabnika ter registrsko tablico vozila. Na voljo je v italijanskem ali angleškem jeziku. Uporabnikom sicer svetujejo, naj s pomočjo aplikacije natisnejo opozorilo, ga izrežejo in namestijo na armaturno ploščo, tako da je jasno, da so plačali z aplikacijo GSM Move. Preko aplikacije lahko uporabnik plača vsoto, ki odgovarja točnim minutam, ko je bil avtomobil parkiran. S klikom lahko tudi na daljavo zažene, prekine ali podaljša čas parkiranja.