S kulturo in povezovanjem v boj proti nestrpnosti

Z nastopom folklorne skupine France Marolt iz Ljubljane se je v soboto zaključilo tridnevno praznovanje ob 42-letnici Kulturnega doma v Gorici. Polna dvorana je še enkrat dokazala, da slovenska kulturna ustanova tudi po več kot štirih desetletjih prisotnosti v mestu opravlja vlogo, ki si jo je zastavila: z raznoliko kulturno ponudbo je postala dejanska hiša sožitja Slovencev, Italijanov in Furlanov ter pomemben čezmejni subjekt na kulturnem področju. To je v svojem začetnem nagovoru izpostavil igralec Robert Cotič, ki je tudi povezoval slavnostni večer.

Pred nastopom ljubljanskih folklornih plesalcev sta k mikrofonu stopila slavnostna govornika, predsednik društva TIGR Gorazd Humar, ki je spregovoril v slovenščini, ter pisatelj in novinar Andrea Bellavite, ki je svoje misli posredoval v italijanščini. Humar je poudaril, da je Kulturni dom svetla točka Gorice, ki se v svojem poslanstvu lahko pohvali za svojo povezovalno vlogo in pa vlogo graditelja sožitja na območju, ki mu zgodovinski dogodki niso bili vedno naklonjeni.

Tudi Andrea Bellavite je pohvalil vlogo, ki jo aktivno opravlja Kulturni dom. Slovensko ustanovo v Brassovi ulici je postavil med sredine, ki so vedno odprte soočanju med združenji, ki spodbujajo enakost in odvračajo še vedno prisoten rasizem, homofobijo in nestrpnost do drugačnega. Kultura, je naglasil Bellavite, nam omogoča, da uspemo tudi v časih velikih napetosti in zaskrbljenosti vzpostaviti povezave, ki težijo k preprečevanju vsakovrstnega nasilja.