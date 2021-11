S pandemijo prišle na dan obstoječe socialne težave

»Nujne zdravstvene razmere so le še povečale težave, ki so že obstajale – tudi z ekonomskega vidika. Družine, katerih se člani preživljajo s prekarnim delom, so se zaradi izrednih razmer takoj znašle v težavah. Nadškofijska Karitas je čez celo pandemsko obdobje stala ob strani vsem, ki so potrebovali in še potrebujejo pomoč.« Tako pravi predsednik nadškofijske Karitas je diakon Renato Nucera, ki je včeraj podal obračun opravljenega dela med lanskim letom. Podatki zadevajo vse aktivnosti, ki jih Karitas premore na Goriškem za pomoč ranljivim osebam: od solidarnostnih trgovin do centrov za podporo. Skupno 138 prostovoljcev je na vseh sedežih skupno ponudilo 1950 ur storitev. To so seveda samo »uradne ure« odprtja, prostovoljci imajo seveda še veliko dodatnega dela »v zakulisju«. Predstavljeni podatki zadevajo leto 2020. Skupno je Karitas preko raznih kanalov imela 1055 uporabnikov, pomagala pa je 2713 osebam. 56,12 odstotka uporabnikov predstavljajo družine z otroki, skoraj 22 odstotkov osebe pod 41. letom starosti, 51,77 odstotka pa osebe 41. in 60. letom. V primerjavi z letom 2019 so se uporabniki v ekonomskih težavah povečali za 33,52 odstotka. Na vrata uradov Karitas je potrkalo 25,71 odstotka več italijanskih državljanov in 32,69 odstotka več žensk. V poročilu nadškofijske Karitas so zapisali, da je ekonomsko-družbena kriza imela hude posledice predvsem za mlajše družine, ki so običajno zaposlene z manj stabilnimi pogodbami ali z manjšo plačo. Pogosto gre za družine, ki imajo majhne otroke. Poudarjeno je bilo tudi, da revna družina pomeni reven otrok, ki ima veliko manj razvojnih možnosti kot bogatejši sovrstniki. Obstaja torej nevarnost, da se ciklus revščine prenaša na naslednje generacije.