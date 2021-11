S ploščo trajen spomin na 47 vaščanov

Spominska svečanost za padle borce v NOB in žrtve 2. svetovne vojne je letos v Pevmi potekala na dveh prizoriščih. Najprej je bila na sporedu krajša slovesnost pred pevmskim spomenikom, nato pa so se udeleženci podali na vaško pokopališče, kjer je bila na sporedu glavna svečanost, ki je letos sovpadala z uradnim odkritjem spominske plošče z imeni vseh 47 padlih partizanov in vojnih žrtev iz treh vasi. Za odkritje plošče, ki jo je izdelal kamnosek Robert Devetak, sta poskrbela domačina: Albin Valentinčič, ki je pred leti sprožil zamisel zanjo, in Marino Roset, še zadnji živeči partizan v Pevmi. Po odkritju obeležja in položitvi vencev je po minuti molka nekaj priložnostnih misli o pomembnem dogodku podal predsednik Krajevne skupnosti Lovrenc Persoglia, nakar je o ideji, birokratskih zadevah in postavitvi plošče spregovoril Vili Prinčič, ki je podčrtal, da je obeležje nastalo s podporo prostovoljnih prispevkov domačinov, v mnogih primerih svojcev padlih partizanov.

Osrednji govor so zaupali domačinu Mirku Primožiču, sicer članu goriškega vodstva ANPI-VZPI. Navzoče je v italijanščini nagovoril še član mestne sekcije ANPI-VZPI, Giuseppe Ieusig. Priložnostne misli je izrekel še Walter Bandelj, goriški občinski svetnik, ki je zadolžen za stike z vasmi na desnem bregu Soče. Slovesnost sta zaključila recital osnovnošolcev pod vodstvom učiteljice Sabine Grahek in petje moškega pevskega zbora Štmaver. Popoldne je ploščo blagoslovil župnik Marijan Markežič.