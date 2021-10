S pohodom zbirali finančna sredstva za senološko enoto

Med nedeljskim dobrodelnim pohodom na Peči so zbrali preko 1500 evrov, ki jih bodo namenili senološki enoti iz goriške bolnišnice za nakup nove naprave.

Pohod je organiziralo združenje Volendo continuare v sodelovanju z društvi Spiraglio, Andos in Lilt; pokroviteljstvo so zagotovili goriško-tržaško zdravstveno podjetje Asugi ter občine Sovodnje, Gorica in Moš. Pohod je potekal v obliki štafete, pri kateri so sodelovale štiričlanske ekipe. Vsak udeleženec je lahko izbiral med enourno hojo ali tekom po dvokilometrski trasi, speljani okrog sedeža športno-kulturnega društva Vipava; ob tem je bila na voljo tudi krajša varianta, ki je predvidevala 800 metrov dolgi tek.

Po besedah Nicole Primozic iz združenja Volendo continuare se je prireditve udeležilo preko sto ljudi. Ob zaključku je društvo Vipava pripravilo »paštašuto« za vse udeležence dobrodelnega pohoda.