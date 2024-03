S pomladnim sprehodom zbirali sredstva in obenem tudi nove člane

Na pomladnem sprehodu zveze proti raku Lilt, ki so ga v nedeljo speljali po Sovodnjah in okolici, so našteli preko sto petdeset udeležencev.

»Udeležba je bila kar dobra, čeprav je bilo v okolici še nekaj podobnih prireditev. Zadovoljni smo, ker smo zbrali 550 evrov prostovoljnih prispevkov za delovanje zveze Lilt, poleg tega smo pridobili tudi dvanajst novih članov,« poudarja Nicole Primozic iz Sovodenj, ki je v prvi osebi sodelovala pri organizaciji dogodka. Poleg nje sta udeležence sprehoda nagovorila še sovodenjska občinska odbornica Ljubica Butkovič in predsednik zveze Lilt Michele Luise.

Sprehod je bil speljan mimo sotočja Soče in Vipave vse do Peči, od koder so se pohodniki vrnili na izhodišče pri sovodenjskem nogometnem igrišču. Sprehoda se je udeležila tudi skupina tržaških vodnikov psov reševalcev iz voda, ki so (na suhem) poskrbeli za prikaz svojih dejavnosti.

Poleg sprehoda so dopoldne opravili tudi za pet brezplačnih senoloških pregledov, za katere bodo ponovno poskrbeli v soboto, 13. aprila, med 9. in 12. uro v ambulanti doma za starejše občane v Ulici Crociera v Tržiču. Preglede bo opravljala zdravnica Marta Pestrin. Potrebna je rezervacija na telefonski številki zveze Lilt 329-1467178.