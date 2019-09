S pošto imajo težave

Račune podjetja Enel so na dom prejeli tudi s štirimi ali petimi meseci zamude, potem ko je že zapadel rok za plačilo položnic. Nekdo drug pisma sploh ni dočakal, tretji je v svojem poštnem nabiralniku našel pošiljko z banke, odprl kuverto in šele tedaj ugotovil, da je bila namenjena drugemu naslovniku. Do takih in podobnih nevšečnosti pri dostavi pošte prihaja v sovodenjski občini že več časa, od junija dalje pa so se zadeve še poslabšale. »Ker nas je na te težave opozorilo več občanov, smo sklenili, da centralno pošto v Gorici pošljemo uradno pritožbeno pismo,« je povedal sovodenjski župan Luca Pisk. »Najprej smo mislili, da so se razmere poslabšale zaradi poletnih počitnic, zamude in napake pa so se žal nadaljevale, zato nismo mogli ostati križem rok,« pojasnjuje župan. V pismu je pristojne pozval, naj preverijo, zakaj prihaja v Sovodnjah do težav pri dostavi pošte in naj čim prej ukrepajo, saj so občani upravičeno nezadovoljni.