S potapljajoče ladje rešili vseh 85 potnikov

Vseh 85 potnikov, žrtev brodoloma motorne ladje Audace, ki se je dopoldne začela potapljati na odprtem morju pri Gradežu (ladja povezuje Trst in Gradež), so pripadniki obalne straže popoldne uspešno izkrcali v Gradežu, kamor so jih prepeljali s tremi vlačilci. Šest oseb so iz previdnostnih razlogov odpeljali v bolnišnico, dve v Tržič in štiri v Palmanovo. Vse so sprejeli z zeleno triažno kodo. Gre za dva člana posadke, ki so ob spuščanju reševalnih čolnov z vrvmi v morje utrpeli opekline in odrgnine na rokah ter štiri osebe s predhodnimi patologijami. Rešili so jih z reševalnih čolnov in so nato bile več ur na vlačilcih na odprtem morju. Zdravstveno osebje je na urgenci v Gradežu pregledalo in oskrbelo tudi ostalih 79 ljudi. Občina Gradež bo po potrebi, komur bi imel težave za prenočitev, nudila prenočišče v tamkajšnjem hotelu. Trgovci, upravitelji turističnih struktur in prebivalci so vsekakor nudili brodolomcem ter posadki vse najnujnejše in hrano. Napol potopljeno motorno ladjo so privlekli v pristanišče Porto Nogaro. Tržaška obalna straža je uvedla preiskavo.