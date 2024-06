SOS z ladje Audace, ki povezuje Trst in Gradež (video)

Z ladje Audace, ki je danes zjutraj odplula iz Gradeža proti Trstu, so danes dopoldne sprožili SOS zaradi nevarnosti potopa. Vanjo je namreč začela vdirati voda. Na njej je bilo 76 potnikov, ki so jih pripadniki obalne straže rešili z reševalnimi čolni in jih nato s patruljno ladjo peljali v Gradež. Nihče od potnikov ni padel v morje in ni bil poškodovan. Na krovu so ostali le člani posadke. Na morju ob ladji so pripadniki obalne straže, finančne policije in gasilcev. Ladja je trenutno še na površju in jo bodo skušali privleči na kopno.