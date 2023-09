S prebrisanim polžkom na potep po somestju

Nastala je prva pobarvanka in obenem prva knjiga za otroke, ki Gorico in Novo Gorico obravnava kot skupni prostor. Gre za mali vodnik v slovenskih in italijanskih verzih, Spoznajmo Gorico in Novo Gorico s pobarvanko. V njem na posebnem potovanju po somestju otroke spremlja prebrisani polžek GoGò, »Med Gorico in Novo Gorico nenavadna meja teče ...«, se začenja njegova pripoved.

Polžkova pot se ob pobarvankah vije okrog Trga Evrope, »kjer je danes mozaik, nekoč pa je stala mejna ograja«, mimo čebulastih streh cerkve sv. Ignacija, po nekdanji judovski četrti vse do grajskega naselja, Soče in drugih krajev. Izlet pa se lahko začne tudi na novogoriški strani, knjigo je dovolj obrniti. Tu je prva postojanka Erjavčeva ulica, polžek pa si ogleda tudi novogoriške vrtnice, Bevkovo knjižnico, Sveto goro, Solkanski most in še marsikatero zanimivost.Verze sta ustvarili namestnica ravnateljice in profesorica na goriškem tehniškem zavodu Cankar-Zois-Vega Federica Bello in profesorica na nižji srednji šoli Ascoli Barbara Sturmar, ilustratorka je Paola Scibilia. Vodnik sta avtorici premierno predstavili prejšnji petek pred knjigarno Faidutti, kjer je potekal literarni niz ob Okusih ob meji z naslovom Giocolerando con la lettura. Uradna predstavitev vodnika pa bo po vsej verjetnosti novembra.