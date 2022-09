S prenovo stanovanjske hiše oživljajo nekdanji geto

Podjetje za neprofitne gradnje ATER je obnovilo trinadstropno stanovanjsko poslopje v Ascolijevi ulici v Gorici, v katerem je pridobilo šest novih stanovanj. »Zelo zadovoljni smo, da smo speljali do konca obnovitvenega dela, s katerimi prispevamo tudi k oživljanju nekdanjega goriškega geta,« je med včerajšnjo svečanostjo ob zaključku del poudaril predsednik podjetja Ater Fabio Russiani, ki je pojasnil, da so v prenovo poslopja vložili 935.000 evrov. Podjetje Ater je prispevalo 557.800 evrov, medtem ko je bilo deželnega prispevka za 377.200 evrov. Obnovljena stanovanja so del večjega stanovanjskega kompleksa. Zunanji del ob Ascolijevi ulici so prenovili že leta 1986, ko so pridobili šest stanovanj in eno trgovski prostor, medtem ko je takrat zmanjkalo sredstev za notranji del, ki ga je nekdanje podjetje IACP prevzelo leta 1981. Stavba je bila po toliko letih precej dotrajana, tako da je bilo nujno poskrbeti za njeno obnovo. Gradbena dela so se začela septembra 2018, vendar je zatem prišlo do težav, ki so bile posledice pandemije covida-19 in pomanjkanja gradbenega materiala. Obnovitvena dela so bila nekajkrat prekinjena, naposled so jih le pripeljali do konca. »Obnovljena stanovanja so v glavnem oddane. Najemniki se bodo v kratkem lahko vselili vanje,« je pojasnil Russiani, medtem ko je v enem izmed stanovanj bodoča stanovalka z metrom merila prostor za svoje pohištvo. »Zelo sem zadovoljna. Na stanovanje sem čakala kar nekaj časa,« nam je povedala.