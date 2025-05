S selitvijo v nove prostore do novih kupcev

Sovodenjska lekarna od prejšnjega tedna posluje v novih prostorih v trgovskem središču na začetku Prvomajske ulice; s hišne številke 32 se je preselila na hišno številko 3. Lekarnarja in zakonca Marco Rojec in Antonella Visintin sta se za selitev odločila, ker je zapadla pogodba za najem prejšnjih prostorov, poleg tega sta ocenila, da bo nova lokacija boljša, ker razpolaga s parkiriščem in so ob njej še druge trgovske dejavnosti.

»Po prvem tednu se je že izkazalo, da se je odločitev obrestovala. Poleg naših zvestih strank je v lekarni kar nekaj novih obiskovalcev,« nam je včeraj pojasnila Antonella Visintin, medtem ko je Marco Rojec dodal, da sta bila na prejšnji lokaciji, ki je od nove oddaljena približno štiristo metrov, celih sedemindvajset let. Rojec je po zaključku študija farmacije šest let delal kot prodajni zastopnik, zatem se je zaposlil v takrat zelo znani lekarni v Raštelu, ki je delovala v prostorih, kjer so zatem uredili trgovino klobukov. Na vrat na nos so v lekarni potrebovali lekarnarja, ki bi obvladal slovenski jezik, tako da so stopili do Rojca in ga takoj vzeli v službo. V takratnih časih so v lekarno zahajali številni kupci iz nekdanje Jugoslavije in zatem Slovenije. Rojec je v Raštelu delal dve leti, sicer ravno v obdobju slovenskega osamosvajanja. V spominu mu je še posebej ostalo obdobje desetdnevne vojne za Slovenijo, ko so popolnoma zmanjkali kupci iz Slovenije in je bil Raštel nekaj dni popolnoma prazen.

Leta 1992 je bil objavljen razpis za odprtje nove lekarne v sovodenjski občini; Rojec se je uspešno prijavil in zatem prostore za ureditev lekarne našel v središču vasi. Po petih letih se je preselil v prostore, v katerih je lekarna kot rečeno delovala celih sedemindvajset let; pred tem je bil poslopju mali market z jestvinami. Marco Rojec in Antonella Visintin sta se pred časom odločila za ponovno selitev. Ko smo ju obiskali med včerajšnjim dopoldnevom, so jima kupci vsi po vrsti čestitali za nove prostore, pri čemer so še posebej izpostavili možnost parkiranja.

Trgovski center, ki so ga ob začetku Sovodenj zgradili pred leti, je sicer po vselitvi lekarne skoraj v celoti zaseden. Lekarna lahko tako računa tudi na kupce, ki obiskujejo sosednji market oz. gostilno, in na uslužbence nekaterih podjetij, ki imajo sedež v objektu. Rojec nam je v pogovoru razložil, da se v zadnjih časih občuti pomanjkanje ne samo po zdravnikih, temveč tudi po lekarnarjih. Številni študentje farmacevtike se raje kot za lekarnarstvo kot tako odločijo za farmacevtsko kemijo, kar jim omogoča zaposlitev v farmacevtski industriji. Lekarnarje je tako vedno težje dobiti, z znanjem slovenščine še toliko bolj. Obiskovalci sovodenjske lekarne - zlasti domačini - pri tem še posebej cenijo dejstvo, da se Antonella Visintin z njimi pogovarja v slovenščini, ki se jo je naučila v odraslih letih. Pred nove prostore bodo v prihodnjih dneh namestili še nov dvojezični napis.

Lekarnarji s pomembno vlogo

Da je vloga lekarnarjev po vaseh in malih občinah še posebno pomembna tudi iz družbenega vidika, smo ravno tako ugotovili med včerajšnjim obiskom sovodenjske lekarne. Marco Rojec, ki je bil med drugim v preteklosti devet let predsednik pokrajinske lekarnarske zbornice, in Antonella Visintin osebno poznata večino svojih strank, ki jima zaradi tega še toliko bolj zaupajo. Ker tudi na Goriškem primanjkuje družinskih zdravnikov, so lekarnarji vse bolj pogosto tisti, ki jih ljudje zaprosijo za prvi nasvet, ko se pojavijo lažje zdravstvene težave.