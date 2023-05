S tovornjakom silovito v zid in v betonski drog

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so danes zjutraj posredovali v Krminu, kjer je pri nekdanji bolnišnici v Drevoredu Venezia Giulia tovornjak silovito trčil v zid in v betonski drog električne napeljave. Poškodovanega voznika, starega okrog 60 let, so iz razbitin potegnili gasilci, pri čemer so uporabili hidravlično orodje. Zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom, mu je na kraju nudilo najnujnejšo pomoč, nato so zaradi resnosti poškodb poklicali reševalni helikopter, s katerim so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili karabinjerji iz Gradišča, ki preiskujejo vzroke nesreče, osebje dobavitelja elektrike in osebje družbe, ki upravlja cestno omrežje. Gasilci so zavarovali vozilo in kraj nesreče.