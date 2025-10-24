S tremi krožišči do upočasnitve prometa

Trem krožiščem, ki jih bo družba ANAS zgradila na državni cesti št. 55 na ozemlju sovodenjske občine, je bilo posvečeno javno srečanje, ki ga je sovodenjska občina organizirala v sredo v dvorani ZKB v Sovodnjah.

»Gradnja treh krožišč je tudi posledica preko dvajsetletnih prizadevanj, da se zniža hitrost vozil na državni cesti in da se zagotovi ustrezna varnost vsem udeležencem v prometu,« poudarja Alenka Florenin, ki je na sovodenjski občini odgovorna za infrastrukturna dela in se z vprašanjem varnosti na državni cesti št. 55 ukvarja še iz časa svojih dveh županskih mandatov, saj je bila s strani občanov večkrat pozvana - tako pisno kot ustno - k ukrepanju glede upočasnitve prometa.

V sredo sta glavne podatke načrta za izgradnjo treh krožišč orisala Pierpaolo Di Marco in Nicola Luigi Borea, inženirja podjetja ANAS, ki načrtuje prekvalifikacijo celotne državne ceste št. 55 med Gorico in Štivanom. Poleg treh krožišč v sovodenjski občini bodo še eno zgradili pred goriškim letališčem, nakar bo sledila preureditev še nekaterih križišč tudi v doberdobski in devinsko-nabrežinski občini.

Januarja nared dokončni načrt

Inženirja sta med drugim razložila, da bo do konca meseca sklicana storitvena konferenca, ki bo zatem potekala pred koncem leta. Januarja bo sledila odobritev dokončnega načrta, na podlagi katerega bodo zgradili krožišča v Gabrjah, Rupi in pri mirenskem mejnem prehodu. Priporočila lahko poleg sovodenjske občine pripravijo še številni drugi subjekti, ki so vključeni v postopek (goriška občina, prefektura, Dežela Furlanija - Julijska krajina, zavod za civilno letalstvo ENAC ...).

»V Gabrjah morajo načrtovalci upoštevati cel kup omejitev tehnične narave, mi smo se zavzeli za boljšo rešitev preureditve zaključnega dela Tommaseove ulice, saj bi bila tako, kot je zdaj, speljana direktno v krožišče, kar pa je po zakonu nemogoče,« pravi Alenka Florenin in pojasnjuje, da krožišče v Rupi načrtujejo nekoliko bolj proti Gorici glede na sedanje križišče. Tudi v tem primeru bodo nekoliko spremenili zaključni del Ulice Polje. Na podlagi nekaterih posegov na javnem srečanju bo podjetje ANAS preučilo, kako zagotoviti, da bodo vozniki, ki bodo prihajali iz Gorice, lahko še bolj varno in udobno zavijali v Jakilovo ulico v Rupi, ki ne bo povezana na krožišče. »V Rupi je treba upoštevati tudi potrebe pešcev. Zaradi pokopališča in nekaterih hiš na drugi strani ceste glede na središče Rupe bo območje obravnavano kot urbano, tako da je bila na zahtevo sovodenjske občine v načrt vključena tudi gradnja pločnikov, ki bi drugače ne bili predvideni. Poleg tega bo poskrbljeno tudi za ustrezno ureditev avtobusnega postajališča, tako da bodo potniki lahko varno izstopali z avtobusa. Pred krožiščem bo urejen tudi ustrezen prehod za pešce,« pravi Alenka Florenin.

Iz tehničnega vidika bo še najbolj enostavna uresničitev krožišča pri mirenskem mejnem prehodu. Krožišče bo v tem primeru nekoliko premaknjeno proti Gorici, tako da bo dvema tamkajšnjima hišama zagotovljen dostop do državne ceste št. 55, kot je po zakonu predvideno.

»Ob zaključku sredinega srečanja smo se dogovorili, da se bomo glede gradnje krožišča v Rupi še enkrat sestali v ožji zasedbi na občini. Pripraviti je treba predlog, ki bi bil sprejemljiv in obenem uresničljiv iz tehničnega vidika,« poudarja Alenka Florenin in pojasnjuje, da so na srečanju pojasnili tudi postopek razlastitve potrebnih zemljišč. Njihovi lastniki bodo seveda vključeni v postopek, ki ga vodi ANAS. Na srečanju so domačini opozorili tudi na vprašanje hrupa. Inženirja podjetja ANAS sta napovedala, da bodo pri vseh treh novih krožiščih uporabili najnovejši tip asfalta, ki zmanjšuje hrup. Če se bo po izgradnji krožišč izkazalo, da bodo potrebni dodatni ukrepi za ublažitev hrupa, bodo na razpolago za dodatna preverjanja.

Podjetje ANAS skupaj s tremi krožišči v sovodenjski občini načrtuje še krožišče, ki bo stalo pred goriškim letališčem. Njegova gradnja je povezana z načrtom goriške občine, da na letališču uredi prizorišče za koncerte.