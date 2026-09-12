VREME
DANES
Sobota, 12 september 2026
Iskanje
Črna kronika

V goriški market vstopil z mačeto

Moškega, ki ni sicer nikomur zagrozil, so odpeljali goriški karabinjerji

Spletno uredništvo |
Gorica |
12. sep. 2026 | 16:38
    V goriški market vstopil z mačeto
    Karabinjerji pred marketom (TIBALDI)
Dark Theme

Nikomur ni zagrozil, marsikoga pa je vznemiril. Zakaj je ob vstopu v market držal v rokah mačeto, ni dano vedeti, saj okoliščine dogodka še niso pojasnjene. Nenavaden prizor se je v petek okrog 17. ure ponudil zaposlenim in kupcem trgovine Eurospar v Ulici Aquileia v Gorici, ki so poklicali na interventno številko. Moški se po pričevanju navzočih ni vedel nasilno, tudi ob prihodu karabinjerjev se ni upiral. Odpeljali so ga v vojašnico, kjer so opravili potrebna preverjanja, obvestili so tudi sodne oblasti. Goriški karabinjerji in zaposleni v trgovini so za Primorski dnevnik potrdili samo, da se je dogodek zgodil, drugih podrobnosti pa niso razkrili.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: