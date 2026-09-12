V goriški market vstopil z mačeto

Nikomur ni zagrozil, marsikoga pa je vznemiril. Zakaj je ob vstopu v market držal v rokah mačeto, ni dano vedeti, saj okoliščine dogodka še niso pojasnjene. Nenavaden prizor se je v petek okrog 17. ure ponudil zaposlenim in kupcem trgovine Eurospar v Ulici Aquileia v Gorici, ki so poklicali na interventno številko. Moški se po pričevanju navzočih ni vedel nasilno, tudi ob prihodu karabinjerjev se ni upiral. Odpeljali so ga v vojašnico, kjer so opravili potrebna preverjanja, obvestili so tudi sodne oblasti. Goriški karabinjerji in zaposleni v trgovini so za Primorski dnevnik potrdili samo, da se je dogodek zgodil, drugih podrobnosti pa niso razkrili.