Zaradi vročine nadvse uspešna poletna sezona

Poletje se počasi poslavlja tudi z zunanjih kopališč v Gorici in Novi Gorici. Letošnja sezona je bila za obe kopališči nekoliko posebna. Novogoriški zunanji bazen se je po dveletnem premoru vrnil v poletno ponudbo v povsem prenovljeni podobi. Goriško kopališče na Rojcah, ki ga upravlja društvo Gorizia Nuoto, pa je svojo običajno ponudbo ob zunanjem bazenu obogatilo z več novostmi. »Zaradi izjemne vročine in lepega vremena, ki sta nas spremljala ves julij in avgust, je bila letošnja poletna sezona res uspešna,« je za Primorski dnevnik povedala podpredsednica društva Gorizia Nuoto Martina Gratton.

Letos več obiskov med tednom

Tudi ob hladnem bazenu je bilo letos poleti včasih pretoplo, pravi Martina Gratton. Z izjemo nekaterih deževnih dni v juniju so vse poletje beležili stalen obisk. »Vsako jutro nas je v okviru poletnih središč obiskalo okrog 250 otrok, popoldne pa smo gostili tudi do 600 kopalcev. Med tednom smo letos včasih dosegli številke, ki smo jih navadno beležili samo ob koncih tedna,« razlaga sogovornica. Pogosto se je število navzočih gibalo okrog 900, kar je skoraj največja zmogljivost kopališkega kompleksa. »Med njimi so večinoma prebivalci Gorice in okolice. Vse več pa je tudi obiskovalcev iz Slovenije, predvsem družin z otroki, saj pri nas najdejo igrala. Opazili smo tudi nezanemarljivo število turistov, od Madžarov do Angležev in Francozov,« nadaljuje Gratton. Pozitivno ocenjuje ponovno odprtje letnega bazena v Novi Gorici, saj se ponudbi po njenem mnenju dopolnjujeta.

Letošnja poletna ponudba goriškega kopališča na Rojcah je bila še bogatejša. Pred začetkom sezone so obnovili otroški bazen in ga opremili z novimi ploščicami. V vodnem parku so obiskovalce letos poleti pričakali nov tobogan in napihljiva igrala. Novost je bilo tudi območje za sprostitev, kjer sta bila ob večerih na voljo aperitiv in glasba. »Območje za sprostitev in aperitiv so zelo cenili predvsem obiskovalci, stari od 30 do 40 let. Za razliko od prejšnjih poletnih sezon smo letos tu priredili tudi več rojstnodnevnih zabav in drugih praznovanj. V preteklosti smo organizirali le praznovanja za otroke, zdaj pa opažamo več povpraševanja tudi med drugimi starostnimi skupinami,« pravi sogovornica.

Jutri se bo poletna sezona končala s posebnimi dejavnostmi, posvečenimi štirinožcem in solidarnosti. Na sporedu bo tradicionalni dan, namenjen psom. V sodelovanju s strokovnjaki bodo prikazali reševanje iz vode in osnove varnosti, zbirali pa bodo tudi sredstva za pomoč pasjima zavetiščema v Gorici in Fari.

V Novi Gorici se je s 7. septembrom končalo priljubljeno in zelo obiskano nočno kopanje v prenovljenem zunanjem bazenu. Zunanji kompleks bo ostal odprt do prehoda v notranji bazen, ki bo predvidoma v drugi polovici septembra. Odvisno bo od temperatur in vremenskih razmer. Od ponedeljka sledi novim urnikom:med tednom obratuje od 6.30 do 20. ure, ob koncih tedna pa od 8. do 20. ure. Medtem so odprli prijave za jesensko Čofotalnico. Vsak torek od 15. septembra do 20. oktobra se bodo v notranjem bazenu lahko otroci od 5. do 12. meseca starosti skozi igro ob podpori strokovnih sodelavcev postopoma navajali na vodo, starši pa spoznali varne prijeme in načine, kako otroku pomagati pri ustvarjanju pozitivnega odnosa do vode.