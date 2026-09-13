V enem samem dnevu v Novi Gorici ukradli kar tri denarnice

V trgovinah in nakupovalnih centrih na območju Nove Gorice so v četrtek obravnavali več tatvin denarnic. V prvem primeru je neznani storilec v večji trgovini na Cesti 25. junija iz ženske torbice odvzel denarnico z osebnimi dokumenti in gotovino. Materialna škoda znaša približno 120 evrov. V drugem primeru je oškodovanka v nakupovalnem centru na Cesti 25. junija pri blagajni restavracije poravnala račun in denarnico spravila v torbico. Kasneje je ugotovila, da ji je bila iz torbice ukradena. V njej je imela približno 300 evrov gotovine in osebne dokumente. Do tretje tatvine denarnice je prišlo v večjem nakupovalnem centru na Prvomajski ulici v Novi Gorici. Oškodovanki iz Italije so iz torbice ukradli denarnico z nekaj sto evri gotovine, osebnimi dokumenti in plačilno kartico. Materialna škoda znaša približno 600 evrov. V tretjem primeru imajo policisti utemeljeni osumljenki. Vse tri primere še preiskujejo.