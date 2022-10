Sadovi EPK že vidni

V primerjavi z letom 2019 in torej z obdobjem pred pandemijo je Gorico letos obiskalo približno 12,9 odstotka turistov več. Na deželni ravni je to največji porast; Trst je takoj za Gorico z 12,8-odstotnim porastom števila obiskovalcev, sledi Tržič (9,9 odstotka več), Videm pa je edino mesto, kjer so zabeležili manj turistov (-4,8 odstotka) kot pred pandemijo.Med razlogi za obisk Gorice je nedvomno tudi naziv Evropske prestolnice kulture, ki ga bo leta 2025 mesto delilo z Novo Gorico. V to je prepričan tudi goriški župan Rodolfo Ziberna. »Prepričan sem, da je GO!2025 osrednji razlog za porast števila turistov. Razumljivo je, da do tega prihaja, čeprav se strukturirana in specifična reklamna kampanja še ni začela. Jasno je, da naš prostor nabira prve sadove tega izrednega dogodka, ki bo v našo deželo pripeljal milijone obiskovalcev, kot je pred dnevi poudarila deželna odbornica Tiziana Gibelli. Prav v sodelovanju z Deželo ter s številnimi partnerji, med katerimi izstopata Trgovinska zbornica Julijske krajine in Fundacija Goriške hranilnice, delamo na tem, da pripravimo naš prostor za turistični val, kot ga nismo še videli. Prepričan sem, da bo po zaslugi EPK ta sektor naredil kakovostni preskok,« poudarja Ziberna.

Pozitiven rezultat z vidika obiskov je nedvomno dobra novica, v mestu pa obiskovalec naleti na še marsikatero kritično točko. Gradbišč, ki trajajo že precej časa, je na pretek, tudi vzdrževanje cest in zelenih površin je nekoliko pomanjkljivo. Grad je bil poleti zaprt, grajska vzpenjača še vedno ni bila dograjena. Tudi izposoja koles ni med najbolj funkcionalnimi, informacije za turiste pa so prav tako precej pomanjkljive. »Na vseh teh področjih se trenutno trudimo, da bi stvari čim hitreje zaključili oz. izboljšali. Začnimo pri gradu: tako v sam objekt kot v celotno grajsko naselje bomo vložili več kot 20 milijonov iz t.i. razpisa Borghi. To je največja investicija, ki je bila kdaj opravljena v tem delu mesta. Gre za velik projekt, ki bo prispeval k poživitvi celotnega območja. Kar se tiče samega gradu, delamo s polno paro, da bi ga lahko čim prej spet odprli. Nadejamo se, da bomo ponovno odprli vrata obiskovalcem spomladi. Trenutno preverjamo, ali bi ga lahko do takrat nekajkrat odprli za omejeno število obiskovalcev. Lepo bi bilo, da bi naredili kak voden ogled med decembrskimi prazniki: omejeno število ljudi bi na ta način lahko tudi prvič spoznalo multimedijsko ponudbo, ki jo v tem času nameščamo na gradu,« razlaga župan.