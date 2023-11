Sadovi kmečkega dela so se bohotili pod soncem

Po sobotnem nočnem neurju se je Goriška končno prebudila z lepo in sončno nedeljo. Lepo vreme je vsekakor šlo na roko prirediteljem zahvalne nedelje, ki so jo pripravili v Pevmi. Gre za Martinov praznik, ki ga izmenično prirejajo v Pevmi, Štmavru in Podgori. Praznik je pripravilo združenje Krajevna skupnost Pevma, Štmaver in Oslavje z vsemi društvi in organizacijami, ki ga sestavljajo.

Zjutraj se je na prireditvenem prostoru športno-kulturnega središča v Pevmi zbralo kakih 25 traktorjev, s katerimi so se na prizorišče dogajanja pripeljali kmetje iz vasi na desnem bregu Soče. Ob 9. uri je bila na vrsti zahvalna maša, ki jo je daroval župnik Jan Cvetek. Ob prazničnem pritrkovanju na cerkvenem zvoniku je sledil blagoslov kruha, pridelkov in kmečke mehanizacije.

V Gabrjah je v nedeljo potekalo tradicionalno martinovanje v organizaciji kulturnega društva Skala. Za blagoslov voza s kmečkimi pridelki je poskrbel Renato Podbersič; sledil je kulturni program, ki se je po pozdravu Roberta Jurna v imenu društva Skala začel z nastopom breakdance skupine Skala VIP, ki deluje pod mentorstvom Edija Čineja, nakar je zapel moški pevski zbor Skala pod vodstvom Aljoše Sakside. V nadaljevanju je zaigrala harmonikarska skupina kulturnega društva Kremenjak iz Jamelj, ki jo vodi Zoran Lupinc.