Saharski pesek in črni ogljik segrevata oračje

Center za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici in Matevž Lenarčič na tropskem Atlantiku začenjata letalsko kampanjo, ki naj bi med drugim dala več odgovorov na vprašanja o vplivu segrevanja ozračja na nastajanje tropskih neviht in hurikanov.

Center za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici in GreenLight WorldFlight tudi letos septembra sodelujeta v raziskavah vpliva naravnih in antropogenih onesnaženj z aerosoli ter trdimi delci na segrevanje atmosfere in nastanek hurikanov nad južnim Atlantikom. V torek, 6. septembra, je namreč Matevž Lenarčič vzletel iz Slovenskih Konjic proti Jerezu na jugu Španije, v naslednjih dneh pa naj bi pot nadaljeval naprej prek Maroka, Kanarskih otokov, Senegala do otoka São Vicente v arhipelagu Zelenortskih otokov. 11. septembra bosta skupaj s prof. dr. Grišo Močnikom z Univerze v Novi Gorici pričela merilne polete v koordinaciji s posadko raziskovalnega letala DC-8 ameriške NASE, ki je nastanjena na sosednjem otoku Sal, v času preleta satelita Aeolus Evropske vesoljske agencije. Močni vetrovi, ki jih povzročajo tudi cikloni, ki nastajajo na tem območju, prinašajo velike količine saharskega peska, črnega ogljika in drugih onesnaževal prek Atlantika v Južno in Srednjo Ameriko. Plasti saharskega peska in črnega ogljika segrevajo ozračje. Vpliv tega pojava na nastajanje tropskih neviht in hurikanov še ni dobro raziskan. Zakaj peščeni delci ostajajo tako dolgo v zraku, saj segrevajo atmosfero, so vprašanja, na katera bo poskušala odgovoriti raziskovalna kampanja JATAC 2022 (Joint Aeolus Tropical Atlantic Campaign). V omenjeni raziskovalni kampanji poleg Univerze v Novi Gorici sodelujejo še družbi Haze in Aerovizija, NASA – CPEXCV, ESA – Evropska vesoljska agencija, Inštitut Tropos, Nacionalni observatorij v Atenah, Univerza v Miamiju in Univerza v Washingtonu. Vrnitev v Slovenijo je načrtovana okrog 22. septembra. Kot je včeraj sporočila Andreja Leban, ki skrbi za stike z javnostmi na Univerzi v Novi Gorici, bo polete mogoče spremljati na spletni strani GreenLight WorldFlight.