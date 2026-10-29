Za študente je pot do stanovanja vse težja

Najemnine za študentske sobe v Trstu so se v zadnjih petih letih zvišale za približno tretjino. Po podatkih študentske organizacije UDU se je povprečna mesečna najemnina za enoposteljno sobo med letoma 2020 in 2025 zvišala z 242 na 317 evrov, kar pomeni 75 evrov oziroma približno 31 odstotkov več. Podobno je z dvoposteljnimi sobami, za katere je bilo treba leta 2020 v povprečju odšteti 328 evrov na mesec, leta 2025 pa že 430 evrov.

»Za 8000 študentov, ki ne bivajo v Trstu, je iskanje sob prava nočna mora. Velikokrat kontaktirajo najemodajalca, ta jim pove, da je soba, ki jo je oglaševal na spletu, že oddana, in jim ponudi druge sobe po bistveno višji ceni,« je na včerajšnjem posvetu na Univerzi v Trstu, kjer je beseda tekla o težavah študentov pri najemanju sob, opozoril Pietro Zanella, študent tretjega letnika medicine in koordinator UDU za Tržaško. Posvet sta v sodelovanju s študenti priredila sindikat CGIL in njegov sindikat stanovalcev Sunia. Srečanje je vodila sindikalistka Paola Cabas.

Kot je napovedal Massimo Marega, sekretar CGIL za Tržaško, želi sindikat ustvariti delovno skupino, v sklopu katere bi različni deležniki skupaj iskali rešitve za stanovanjsko krizo in to predvsem v luči občinskih volitev spomladi prihodnje leto. Kot je povedal, se je dnevov odprtih vrat na univerzi letos udeležilo več tisoč maturantov, potencialnih bodočih brucev, študentov prvega letnika. Podatek dokazuje, da je Univerza v Trstu zelo atraktivna, bivališč za študente pa je premalo.

»V Trstu je že opaziti vzorce drugih večjih italijanskih mest. Zaradi kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom so najemnine poskočile do te mere, da je ogrožena pravica mladih do študija,« je opozoril.

Renato Kneipp v Trstu vodi sindikat stanovalcev Sunia, kot je povedal, so težave, s katerimi se soočajo tržaški študentje, značilne za vsa italijanska univerzitetna mesta. Italija je namreč med državami v Evropi tista, ki najmanj vlaga v javna bivališča za študente. Na 900 tisoč študentov, ki študirajo stran od doma, le pet odstotkov biva v neprofitnih stanovanjih, v Evropi je ta delež kar 17-odstoten. Tudi denar iz sklada za okrevanje in odpornost, namenjen gradnji študentskih domov, je končal v rokah privatnih investitorjev, ki bodo nastanitve po nekaj letih že ponujali po tržni ceni.

Kneipp je opozoril, da številni najemodajalci izkoriščajo študente, ti pa ne poznajo svojih pravic kot najemniki. Zato sindikat Sunia pripravlja brošuro, s katero bo mlade najemnike seznanil s pravicami in dolžnostmi.