Še vedno so na svojem mestu. Prvoaprilska šala o kraji štandreških zvonov je imela velik ... odmev; presegla je krajevni okvir, verjetno tudi zaradi odzivov, ki jih je pred kratkim sprožila zgodba o utišanih dolinskih zvonovih. Nad štandreško šalo bi verjetno bil navdušen tudi domačin Danilo Peterin, ki je umrl pred petimi leti. Ravno pred prvim aprilom nas je večkrat obiskal v uredništvu Primorskega dnevnika in skupaj smo sestavljali šale, ki so jim domačini vsakič nasedli. Ob branju letošnje bi se verjetno tudi sam nasmejal ...