Zvonov ni več

Na štandreškem zvoniku ni več zvonov. Sinoči so izginili neznano kam. Domačini so pod večer opazili velik žerjav, s pomočjo katerega so z zvonika sneli vse tri zvonove in jih zatem natovorili na tovornjak. Z njim so jih odpeljali v predel vasi na koncu Ulice San Michele, ki mu krajani pravijo Srbija. Na travniku sredi tamkajšnjega parka, kjer so pred kratkim pristojne službe preverjale prisotnost zakopanih odpadkov, je pristal helikopter, na katerega so v nekaj trenutkih zapeli zvonove; helikopter je nato odletel v smeri Sovodenj in zatem Krasa.

Kriminalisti so takoj pridrveli v Štandrež in sprožili preiskavo. Nič ne kaže, da bi bila zadeva povezana z utišanimi dolinskimi zvonovi. Na podlagi doslej zbranih informacij domnevajo, da gre za krajo po naročilu, podrobnejših informacij pa včeraj do zaprtja redakcije preiskovalci niso posredovali. Znano je sicer, da so v zadnjih mesecih cene kovin zaradi izrednega povpraševanja na svetovnem trgu poletele v nebo; podobna usoda je, očitno, doletela tudi štandreške bronaste zvonove ...