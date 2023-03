Semaforja končno ni več

Med Sabliči in Štivanom ni več semaforja. Sedem mesecev po uničujočih požarih, ki so prizadeli Kras, je podjetje FVG Strade poskrbelo za sanacijo in obnovo poškodovanih delov deželne ceste št. 55, za postavitev novih prometnih znakov in nazadnje še za namestitev mrež, klinov in jeklenih žic, s katerimi je zavarovalo obcestno brežino ter preprečilo krušenje in kotaljenje kamenja na vozišče. Zapora enega od cestnih pasov je trajala toliko časa, ker so morali pred začetkom del na pobočju poskrbeti za odstranitev neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki jih je na Krasu veliko.