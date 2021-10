Šempetrska bolnišnica dobila novega direktorja

Svet zavoda šempetrske bolnišnice je za novega direktorja v torek v zvečer izbral Dimitrija Klančiča, dosedanjega vodjo nefrološkega oddelka. Njegovo imenovanje mora sicer potrditi še ustanoviteljica, se pravi vlada. Če bo temu tako, bo bolnišnica ponovno dobila direktorja iz zdravniških vrst. Njegovo imenovanje so na svetu zavoda podprli s šestimi od osmih glasov. Na razpis sta sicer prišli dve prijavi, a eden izmed kandidatov ni izpolnjeval pogojev.Klančič je bil včeraj na sejo sveta zavoda povabljen, da predstavi svojo vizijo vodenja bolnišnice. S čim je prepričal člane? »Program je usmerjen k pacientu, kar podpira tudi ustanoviteljica. Poleg kritičnih točk, kot so organizacija dela in "klima" v bolnišnici, zagovarja tudi investicije, digitalizacijo ... mislim, da smo dobili odgovore na vseh področjih. Po mojem mnenju je bila njegova predstavitev zelo uspešna. Pričakujemo, pa da bo vse to tudi izvršeno,« je o izbranem kandidatu v torek povedala predsednica sveta zavoda, Metka Jelinčič Maraž.