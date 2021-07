Septembrski Okusi v okrnjeni obliki

Konec septembra bo goriško mestno središče poživila letošnja izvedba Okusov. Prireditev se sicer ne bo imenovala Okusi ob meji, ampak Okusi Off - Gorica začenja spet (Gusti off - Gorizia riparte). V mestu bodo postavili stojnice ne le iz italijanskih dežel, ampak tudi iz Avstrije, Francije, Madžarske, Slovenije ... Obseg prireditve bo seveda nekoliko omejen v primerjavi z »običajnimi« izvedbami, obiskovalci bodo morali obvezno sesti za mizo, ko bodo želeli kaj pojesti. »Občinska uprava je na tem projektu bila na delu že nekaj mesecev, izpeljali smo več srečanj, med katerimi smo preverjali možnost, da bi dogodek vsekakor priredili, vendar nekoliko drugače kot ponavadi. Covidne omejitve seveda preprečujejo, da bi praznik lahko izvedli z enakim številom sodelujočih kot ponavadi. Izrednega pomena je, da se rešimo strahu, ki je vplival na nas v tem obdobju pandemije, in spet okusimo alternativno obliko Okusov. V pričakovanju, seveda, da se lahko ponovno vrnemo na običajno prireditev,« pravi odbornica Arianna Bellan. Tudi župan Rodolfo Ziberna je zadovoljen s tem rezultatom.

»Čaka nas še veliko dela, vendar smo po zaslugi sodelovanja vseh soudeleženih na dobri točki. Kljub zelo omejenemu času na razpolago smo skušali pripraviti tako izvedbo, ki bi ohranila duh Okusov ob meji, istočasno pa bi bila čim bolj varna. Zelo bomo pazljivi, vendar moramo biti pogumni in gledati naprej,« je povedal župan.