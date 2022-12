Šest umetniških del bo v sozvočju z naravo

Na Lokvah so včeraj odprli Forma vivo Lokve in predstavili lesene in kamnite skulpture šestih umetnikov, ki so med 11. in 16. septembrom ustvarjali na mednarodni umetniški rezidenci Les & Kamen Lokve pod okriljem Mednarodnega festivala vizualnih umetnosti - Krog umetnosti. »Od kipa do kipa« je obiskovalce popeljala kustosinja Klavdija Figelj, prav vsak obiskovalec pa je ob tej priložnosti prejel nov katalog o mednarodni umetniški rezidenci Les & Kamen Lokve.

Mednarodna umetniška rezidenca Kamen & Les Lokve je tokrat prvič na svoje travnike, sredi gozda povabila kiparje iz Evrope in drugih kontinentov, da bi iz lesa in kamna ustvarili umetniška dela, ki bodo postala del pokrajine in tukajšnjega življenja - Forma viva. Likovna umetnost je namreč vedno igrala pomembno vlogo pri formiranju občutja narave in iskanju harmoničnega odnosa do nje. Ljudje so že od nekdaj v naravi iskali zanimive forme, poustvarjali sile življenja, jih oblikovali v vegetabilne, antropomorfne, zoomorfne forme, prepletali figuralne, stilizirane in abstraktne fantastične oblike, z njimi verovali, meditirali, jih ogledovali. Na prvi mednarodni umetniški rezidenci, na kateri je izbor opravil selektor, belgijski kipar Jorg van Daele, je sodelovalo šest kiparjev: poleg njega samega še Ana Žerjal, Daniela Romagnoli, Valeria Vitulli, Carlos Lorenzo Hildago in Oscar Aguirre Comendador.