Tradicionalnega silvestrovanja na goriškem Travniku nocoj ne bo. Zaradi slabe vremenske napovedi - nocoj bo po vsej verjetnosti močno deževalo - se je župan Rodolfo Ziberna z odborniki odločil, da bosta ples in pirotehnični spektakel potekala jutri. Animacija se bo začela ob 21. uri, ognjemet bo ob 22.30, glasba z didžeji in v živo pa se bo nadaljevala do polnoči.