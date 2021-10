»Skejtarji smo ena velika čezmejna družina«

Skejtanje je v Novi Gorici že več desetletna tradicija, ki jo je utemeljila in razvila skupina entuziastov, kot so Davor Miljković, Edvin Pozderović, Miha in Luka Vogrinčič, Matija Bolčina, Aljoša Kravanja in Edi Simčič. Njihova strast se prenaša na nove generacije, ki prevzemajo tudi vajeti organizacije dogodkov v novogoriškem skate parku. Prvi dogodek v domeni novega vodstva športno-kulturnega društva GO SK8 iz Nove Gorice bo v soboto, poimenovali so ga Swamp SK8 Sesh. Organizatorji pričakujejo tekmovalce iz Slovenije, Italije in Hrvaške.

»Mladina je velikokrat raje doma, na telefonih in obkrožena z novo tehnologijo. Mi ponujamo alternativo temu, da gredo ven, v skate park. Poleg športanja se jim tu oblikujejo delovne navade, spoštovanje, občutek pripadnosti in enotnosti,« pravi novi predsednik omenjenega društva, Simon Stubelj. V zadnjem času se opaža porast zanimanja tako za skejtanje, vožnjo s skiroji in BMX kolesi. Rednih uporabnikov novogoriškega skate parka je preko sto. »Dnevno je tu preko petdeset uporabnikov,« dodaja Stubelj. Po njegovih besedah jih največ sodi v starostno kategorijo med 10 in 18 let, okoli 20 uporabnikov pa se uvršča že med »veterane«, v starostni kategoriji do 30 let. »Park je precej obiskan. Želimo si privabiti mlade, vsak je dobrodošel,« dodaja novi predsednik, ki po nekajletni stagnaciji društva napoveduje nov zagon. Prejšnje društvo Raketa je sicer nadvse uspešno organiziralo letne dogodke kot so Flow Grind, ki je bilo daleč največje tekmovanje v Sloveniji, poznavalci pa ga umeščali kar na evropski nivo. Zadnji tovrsten dogodek se je odvil pred dvema letoma.Ponoven poskus zagona se bo zgodil torej že v soboto. Organizatorji vabijo na skate dogodek ob močvirju oz. Swamp SK8 Sesh, kjer bo poudarek na druženju, čeprav je dogodek tekmovalne narave.

»Imeli bomo tri kategorije: prva, t. i. ulična kategorija bo potekala med Perlo in skate parkom, druga kategorija bo skate dirka, kjer se bomo spuščali v treh, štopalo se bo čas, gre pa na izločanje. Tretja kategorija je dve uri prostega sloga,« pojasnjuje Stubelj. V soboto bodo vpisovali tudi nove člane, letna članarina znaša 10 evrov. Mlajši od 18 let potrebujejo soglasje staršev. Na dogodek so kot gledalci vabljeni vsi, vstopnine ni. Prijavnina za tekmovalce znaša 10 evrov. Po končanem tekmovanju se dogajanje seli na solkansko Mostovno, kjer bodo obiskovalci lahko prisluhnili koncertom punka.

Dogodek ne bi uspel brez podpore KGŠ (Kluba goriških študentov), Zavoda za šport in občine, poudarja Stubelj, ki v soboto pričakuje tekmovalce iz Slovenije, Hrvaške in Italije. »Z Italijani že dolgo zelo dobro sodelujemo. Prejšnji predsednik društva, Davor Miljković, je bil z njimi v zelo dobrem kontaktu. Naše dogodke v Italiji zelo dobro oglašujemo. V soboto pričakujem udeležence iz Milana, Lignana, Vidma, Gorice, Tržiča ...« »Skate scena čez mejo je precej velika. Deli se na dva dela: imamo goriške skaterje, ki prihajajo v Novo Gorico. V Gorici sicer je skate park, a je precej majhen in večina jih prihaja v novogoriškega. Potem imamo pa še tržaške skaterje, ki imajo svoj skate park v Trstu, ampak tudi oni se med vikendi znajdejo v Novi Gorici. Ta je v okolici tako rekoč najboljši,« pravi skater Matija Frandolič iz Doberdoba. Kljub temu, da je v Italiji tradicija skejtanja močna, so sektarji iz obmejnega območja navdušeni nad novogoriškim skate parkom. Frandolič še dodaja, da so zamejski in italijanski skejtarji precej povezani z novogoriškimi. »V bistvu smo skejtarji ena velika čezmejna družina,« zaključuje Frandolič.