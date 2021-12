Sklep so morali umakniti

Sklep, s katerim je goriška občinska uprava skušala »zakrpati luknjo«, ki je v začetku decembra nastala v proračunu zaradi zavrnitve rebalansa, na včerajšnjem občinskem svetu ni bil sprejet. Pravzaprav glasovanja sploh ni bilo, saj je pristojni odbornik Dario Obizzi moral sklep umakniti »zaradi napake«. Napovedal je, da bo sklep predstavil še enkrat na naslednjem zasedanju občinskega sveta. Sicer je vse kazalo, da bo sklep včeraj podprla večina svetnikov, po interpelacijah pa je Obizzi navzoče presenetil z umikom.

Sklep, ki ga je prejšnji teden sprejel občinski odbor in bi ga morali sinoči izglasovati, je med drugim namenjal denarna sredstva slovenski službi in vstopu občine v združenje Hiša filma v okviru EPK 2025. Ob tem je kar milijon evrov bil namenjen socio-zdravstvenim storitvam v Gorici in drugih občinah zgornjega Posočja. Za leto 2021 je sklep vseboval nekaj manj kot 900.000 evrov dodatnih sredstev in stroškov, ki zadevajo v največji meri sredstva za socialo (okoli 330.000 evrov). Sledilo je 50.000 evrov prispevka za zavod Promoturismo, 10.000 evrov prispevka zveze Confindustria za decembrske dogodke ter 200.000 evrov prispevka EZTS-ju za dogodke v sklopu Evropske prestolnice kulture. Z Dežele je občina sprejela skoraj 50.000 evra prispevka za redno vzdrževanje voda, od ministrstva za šolstvo pa skoraj 120.000 evrov za podporo vrtčevskim in šolskim otrokom.

V letu 2022 je sprememb v sklepu za skoraj dva milijona evrov. Polovica zadeva podporo socio-zdravstvenim storitvam v Gorici in drugih občinah zgornjega Posočja, 80.000 evrov pa zadeva delovanje slovenske službe na goriški občini, ki je že eno leto brez uslužbenca. Sredstva za prevajalca so v sklepu tudi za leto 2023, 841.000 evrov pa zadeva socio-zdravstvene dejavnosti okoliša za zgornje Posočje. Sredstva bodo med drugim krila sklad za revne družine in številne druge socialne storitve občine.Sklep občine zadeva tudi razne naložbe za skupno en milijon 300.000 evrov. Levji delež (1,15 milijona evrov) bo šel za vstop občine v Združenje Hiša filma. Z 10.000 evri bo občina nakupila nekaj zemljišč za čezmejni park Isonzo-Soča, v katerem bodo uredili kolesarske steze v sklopu projekta EZTS. Za boljšo internetno povezavo med krajevnimi skupnostmi bodo v sklopu evropskega projekta vložili 15.000 evrov. V Palači De Grazia, v kateri večkrat potekajo koncerti in predavanja, bo občina opravila izredna vzdrževalna dela. Kakorkoli že, bodo morale vse te postavke počakati na prihodnjo sejo občinskega sveta, ki bo po navedbah Obizzija v ponedeljek, 20. decembra.