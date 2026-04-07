Delavnice proti spletnim zagonetkam

Kdo med nami se ni znašel v škripcih, ko je moral izpolnjevati spletne obrazce na straneh javne uprave? In kdo si ni nikoli želel, da bi bilo pridobivanje digitalne identitete preprostejše? Občina Trst prireja v prihodnjih tednih niz predavanj na dveh mestnih lokacijah, s katerimi namerava občanom omogočati bolj samozavesten odnos do tehnologije.

Tečaji bodo potekali od jutri oziroma četrtka v občinski izpostavi v Ulici dei Macelli pri Sveti Ani ter v podjetniškem inkubatorju Urban Center na Korzu Cavour, točneje v prostorih delavnice Asperastra - Innovation lab. Predavanja so brezplačna, potrebna je predhodna prijava, vodili pa jih bodo digitalni pomočniki Občine Trst. Na vsaki lokaciji bo na voljo deset predavanj, z nekaj malimi razlikami v ponudbi. Srečanja v Ulici dei Macelli bodo vedno na sporedu v dopoldanskih urah, med 10. uro in 11.30, tista v Urban Centru pa v popoldanskih, torej med 16. uro in 17.30. Za srečanja pri Sveti Ani je vsakič na voljo 20 mest, na Korzu Cavour pa 25.

Kot omenjeno, je prijava na posamezna predavanja obvezna, zainteresirani občani lahko mesto rezervirajo na dva načina. Na voljo je brezplačna telefonska številka 800 936336, kjer osebje odgovarja na klice od ponedeljka do petka med 14. in 17. uro, sicer pa lahko interesenti izpolnijo digitalno prijavnico na tej povezavi.