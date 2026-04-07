Filma o Giuliu Regeniju ne bodo financirali

Italijansko kulturno ministrstvo ne bo namenilo javnih sredstev dokumentarnemu filmu o ubitem raziskovalcu iz Fiumicella

Spletno uredništvo |
Italija |
7. apr. 2026 | 7:20
    Italijanskega raziskovalca Giulia Regenija so leta 2016 ugrabili, mučili in ubilu v Egiptu( Ansa )
Italijansko kulturno ministrstvo ne bo namenilo javnih sredstev dokumentarnemu filmu o Giuliu Regeniju, raziskovalcu iz Fiumicella, ki je bil leta 2016 v Egiptu ugrabljen, mučen in ubit. Po poročanju časopisa La Repubblica je komisija na ministrstvu delu z naslovom Giulio Regeni - Tutto il male del mondo (Vse zlo sveta) režiserja Simoneja Manettija, ki je prejel nagrado filmskih novinarjev Nastro della Legalità 2026, dodelila premalo točk, da bi si lahko zagotovilo prispevek iz 14-milijonskega sklada. Pogoj za pridobitev sredstev je med drugim tudi »prispevek italijanski nacionalni identiteti«.

Domenico Procacci iz produkcijske hiše Fandango je komentiral, da gre za nedvoumno politično odločitev. »Kar se je zgodilo, je neverjetno. Zgodba Giulia Regenija bi morala prizadeti vsakogar, ogorčeni bi morali biti vsi, ki premorejo vsaj kanček človečnosti,« je še dejal Procacci.

