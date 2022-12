Skoraj 900.000 evrov za luknjaste ceste

Med petkovim zasedanjem goriškega občinskega odbora so odobrili dokončni in izvršilni načrt za obnovo nekaterih izmed najbolj dotrajanih cest in pločnikov v mestu. V prenovitvena dela bodo vložili kar nekaj denarja – točneje 883.168 evrov.

Gradbeni stroji bodo zabrneli v ulicah Cordaioli, Duca d’Aosta, XXIV Maggio, Terza Armata, v Tržaški ulici in v eni izmed strankih ulic na Majnicah. Ker gre za dokončni načrt, bodo v kratkem lahko poskrbeli za izbiro izvajalca del, ki bodo predvidoma stekla prihodnjo pomlad.

»Nadaljujemo z obnavljanjem mestnih ulic, kar je izredno pomembno, saj predstavljajo vizitko za vse, ki obiščejo naše mesto,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna, po besedah katerega bodo ravno prihodnje leto namenili posebno pozornost urbanistični prekvalifikaciji mesta v vidiku Evropske prestolnice kulture 2025.