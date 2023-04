Skrivnosti za pripravo dobre frtalje ne poznajo samo v Rupi, temveč tudi v okoliških krajih in še zlasti v Štandrežu - vsaj sodeč po sestavi ekip, ki so med torkovim tekmovanjem na jubilejni izvedbi tradicionalnega rupenskega praznika posegle po prvih treh mestih. Tekmovanje je sicer predstavljalo le enega izmed vrhuncev letošnjega Praznika frtalje, nad potekom katerega so v prosvetnem društvu Rupa-Peč zelo zadovoljni.

Po nedeljskem uvodnem dnevu v znamenju otroškega petja, narodnozabavne glasbe s skupino Na eks in zabave za mlade z didžejem Boškinom se je v torek praznično vzdušje po Rupi razširilo že v jutranjih urah, ko je bila na sporedu procesija ob godu vaškega zavetnika sv. Marka. V prvih popoldanskih urah so na prireditvenem prostoru gostili udeležence spominskega pohoda v organizaciji ANPI-VZPI in sovodenjske občine, ki so obšli vse spomenike na občinskem ozemlju. »Pred časom smo se dogovorili, da bomo pohodnikom ponudili golaž, v resnici se je vse skupaj spremenilo v pravo šagro, kar je bilo za nas odlično,« pojasnjuje Kovic. Številni udeleženci pohoda so ostali v Rupi tudi po zaključku koncerta partizanskih pesmi Marjetke Popovski, ki mu je sledilo tekmovanje v pripravi najboljše frtalje. Letos je tekmovalo dvanajst ekip (med tekmovalci je bil tudi en Američan);na koncu se je izkazalo, da znajo dobro frtaljo pripraviti tudi v Štandrežu, od koder je doma večina članov treh najboljših ekip. Na prvo mesto so se uvrstila mlada dekleta Karen Feri, Eva Marsič in Emi Banello Braini, na drugo stopničko zmagovalnega odra sta stopila Gabriel Fajt in Dejan Radetič, tretji so bili Matej, Jana in Marino Marsič. Nagrajevanju je sledila zabava ob glasbi skupine Nebojsega.