Skupni trg zaživel kot veličastno operno prizorišče

Na Trgu Evrope / Transalpina je v četrtek s polnim »parterjem pod zvezdami« zaživela operna koprodukcija Piccolo Opera Festivala in SNG Opera in balet Ljubljana »Potovanje v Reims«. Premiera je potekala v prazničnem vzdušju. Seznam gostov iz Italije, Slovenije in Avstrije je bil bogat, saj projekt poudarja čezmejno povezanost in spada v uradni program EPK 2025.

Zamisel je za Gorico kot obleka po meri: opera je nastala leta 1825 ob kronanju kralja Karla X., ki je v Gorici umrl, in z mlado mednarodno zasedbo govori o Evropi, iskrivo in bodeče tudi o aktualnih izzivih. Dirigent je Marko Hribernik, režiser pa Marin Blaževič, ki je spremenil železniško postajo v luksuzni hotel termalnega centra, kjer se zbira evropska smetana, ali v impozantno ozadje, ki ga krasi videomapping Wolfganga von Zoubka. V prejšnjih dneh so se mnogi Goričani že počutili del dogodka, saj so vsak večer hodili mimo trga, da bi sledili postopnemu nastajanju uprizoritve, ki po razprodani premieri pričakuje publiko še danes ob 21. uri. Blagajna bo odprta od 19. ure dalje.