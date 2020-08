Slana globa voznici iz Hrvaške

Tržiški mestni redarji so naložili pet tisoč evrov globe hrvaški državljanki, ki je vozila kombi, prenatrpan z najrazličnejšim blagom, za katerim je bila še prikolica, na kateri je bil avtomobil znamke BMW. Redarji so ugotovili, da je kombi s prikolico krepko presegel 1600 kilogramov dovoljene teže, zaradi česar je voznica ogrožala vse ostale udeležence v prometu. Poleg tega kombi, v katerem je bil med raznim blagom tudi štirikolesni »quad«, ni bil opremljen s tahografom, ki bi beležil čas vožnje in obveznega počitka. Voznica je morala takoj poravnati celotno globo, sicer bosta kombi in prikolica zasežena tri mesece.

