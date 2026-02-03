Slovenski up iz Melbourna na ... Padriče

Za zgodovinski dogodek za slovenski šport je poskrbel teniški igralec Žiga Šeško, ki je zmagovalec mladinskega turnirja odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. V nedeljskem finalu je sedmi nosilec po treh nizih s 4:6, 6:3 in 6:4 premagal četrtega nosilca, Američana Keatona Hancea. Sedemnajstletni Hrastničan je Sloveniji priboril prvo moško zmago na mladinskih turnirjih za grand slam. Pred tem sta turnir za grand slam osvojili dve slovenski mladinki. Mima Jaušovec je zmagala leta 1973 v Parizu, leta 1974 v Wimbledonu, v finalu Rolanda Garrosa pa je leta 1972 izgubila. Katarina Srebotnik je leta 1998 osvojila naslov v posamični konkurenci deklet v Wimbledonu, istega leta pa izgubila finale v New Yorku.

Kot zanimivost moramo dodati, da je Šeško član ekipe v B1-ligi tržaškega kluba TC Triestino, ki ima sedež pri Hudem letu na Padričah.