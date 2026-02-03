Danes v prilogi Šport plus

V današnjem (2. februar) Primorskem dnevniku bo mogoče prebrati dvanajsto številko športne priloge Šport plus. Na sedmih straneh boste lahko prebrali tedenski športni komentar novinarja in komentatorja Sergia Tavčarja, intervju Petra Verča (tokrat z nekdanjo rolkarico Ano Košuta), rubriko Ta je dobra in Višješolski portret (cheerleaderke Irene Purič). Tokrat bodo v ospredju zamejsko smučarsko prvenstvo, košarkarske tekme konca tedna, pri odbojki ekipa SloVolleyja Studio Vegliach, ki se je v D-ligi uvrstila v skupino za napredovanje, in pri nogometu kriza Krasa.