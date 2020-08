Slovenska različica filma naletela na dober odziv

»Je film v angleščini s slovenskimi podnapisi?« – »Ne, gospa, sinhroniziran je v slovenščino,« – »Torej ne bom prav ničesar razumela. Mi boš pa ti prevajala,« reče gospa hčerkici.

Pogovor smo slišali pri blagajni goriškega Kinemaxa, ko so v sredo popoldne začeli predvajati filme, sinhronizirane v slovenščino. Prvi na vrsti je bil animirani film Naprej (Onward) studia Disney. Italijansko govoreča mama in njena hčerka, ki obiskuje slovenske šole, nista bili edini tovrstni primer: med obiskovalci dveh popoldanskih predvajanj je bilo slišati še nekatere starše, ki so na ogled filma pripeljali svoje otroke zato, ker se ti izobražujejo v slovenskih šolah. Poleg njih pa so se predvajanj udeležili številni Slovenci, tako bivajoči v Italiji kakor v Sloveniji, ki imajo odslej v Gorici na voljo tudi filmske uspešnice v slovenskem jeziku. Risanka Naprej bo v goriškem kinu na ogled skupno tri tedne.