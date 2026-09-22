Milje in devet občin iz Piemonta skupaj proti Alzheimerjevi bolezni

Včeraj, na svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, sta se skupnosti DFC-Dementia Friendly iz Milj in piemontske Doline Pellice pobratili ter dan namenili izmenjavi dobrih praks. Skupnosti si namreč prizadevata, da bi izboljšali kakovost življenja oseb z demenco in njihovih družin. V Miljah je temu namenjen sporazum, ki sta ga sklenili občina in Fundacija Goffredo de Banfield s ciljem, da bi zgradili okolje, v katerem osebe z demenco lahko živijo, se gibljejo in sodelujejo v družbenem življenju ter najdejo pomoč občanov, institucij, trgovcev in drugih, ki so ji pripravljeni priskočiti na pomoč.

Na včerajšnjem srečanju na miljski občini je bila ob miljskem županu Paolu Polidoriju prisotna Maurizia Margherita Allisio, županja Občine Torre Pellice, ki je zastopala vseh devet občin Doline Pellice. Ob njiju so pobratenju sledili miljska odbornica za socialo Gianna Birnberg, predsednik fundacije de Banfield Massimo Simeon, direktorica fundacije Giovanna Pacco, direktorica drugega tržaškega zdravstvenega okraja pri zdravstvenem podjetju Asugi Monica Bonetti, vodja socialne službe za tržaški Kras Giulia Adamo, predstavnik skupnosti DFC Doline Pollice Marcello Galetti ter županji občin Zgonik in Repentabor Monica Hrovatin in Tanja Kosmina.

Skupnosti sledita modelu iz projekta, ki ga v Italiji razvija zveza za Alzheimerjevo bolezen Federazione Alzheimer Italia z željo, da bi povsod ustvarili okolja, ki so primerna in razumljiva do oseb z demenco, da bi zmanjšali stigmatizacijo in podprli tiste, ki z demenco posredno ali neposredno živijo svoj vsakdan. Model vključuje celotno skupnost od socialne in zdravstvene službe do društev, trgovin in drugih gospodarskih dejavnosti, občane in prostovoljce, da bi diagnoza demence ne bi izolirala bolnika, ampak mu omogočila vključitev v družbo.