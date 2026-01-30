Slovenski pustarji bodo v Gorici predstavljali dvotretjinsko večino

Vozovi in skupine iz slovenskih vasi in društev bodo v nedeljo, 8. februarja, predstavljali več kot dve tretjini udeležencev 36. Goriškega pusta, ki ga bo organiziralo društvo Pro Loco. Vpisovanje se je zaključilo pred nekaj dnevi in organizatorji so zadovoljni, da bo tudi letošnja povorka zelo pisana in množična.

Skupno se je vpisalo 10 vozov, pri čemer jih bo kar sedem prišlo iz slovenskih vasi; ravno tako množična bo slovenska zastopanost med skupinami - skupno jih bo 18, kar 12 jih bo predstavljalo slovenske vasi in društva. Spričo množične slovenske prisotnosti so organizatorji ob začetku vpisovanja poslali udeležencem iz prejšnjih let vpisne pole tudi v slovenskem jeziku.

Organizatorji iz društva Pro Loco napovedujejo, da se bo sprevod začel ob 14. uri. Pustarji se bodo odpravili po korzih Verdi in Italia, po ulicah XXIV Maggio in Sauro, nakar bodo korakali pred mestno hišo in dalje po ulicah De Gasperi in Roma. Zaključek bo na Travniku. Ob 18. uri se bo veselo vzdušje preselilo pod nadstrešek na območju nekdanje pokrite tržnice v Ulici Boccaccio, kjer bo zabava ob glasbi in ob 19.30 nagrajevanje.

Goriškega sprevoda se bodo udeležili godba Tita Michelus iz Fiumicella, skupina Stile Goriziano, voz iz kraja Grions del Torre, voz iz kraja Colloredo di Prato, skupina kulturnega društva Skala iz Gabrij, voz kulturnega društva Briški grič iz Števerjana, skupina iz Turjaka, voz Kulturnega društva Sovodnje, skupina iz Opatjega sela, skupina iz Šempolaja, skupina kulturnega društva Vesna iz Križa, voz iz Slivnega, Livio in Laura, Tminska pustna muzika, voz društva Dob iz Doberdoba, skupina iz Bilj, voz društva Timava iz Medjevasi in Štivana, skupina kulturnega društva Sabotin iz Štmavra, skupina mladinskega krožka iz Trebč, skupina društva Lipa iz Bazovice, skupina društva Kraški dom iz Repna, voz iz kraja Treppo Piccolo, voz iz kraja Treppo Grande, voz iz Vajonta, skupina društva s Poljan, skupina pustarjev iz Brega, skupina Mati pel Carneval iz Tržiča, skupina Luna Puhna s Padrič in iz Gropade, voz iz Praprota in voz kulturnega društva Oton Župančič iz Štandreža.

Množična slovenska udeležba je zaznamovala tudi lanski goriški pust, ob zaključku katerega so prvo mesto med vozovi osvojili »levi v fešti« iz Medjevasi in Štivana, med skupinami pa so slavile Poljane z Deželo igrač. Med vozovi se je lani na drugo mesto povzpela doberdobska ladja Evervin, na tretje pa sovodenjski Maori. Med skupinami je v ritmu brezmejne salse do druge stopničke priplesal Štmaver, tretji pa so bili kriški gusarji in gusarke.

Društvo Pro Loco poleg povorke prireja tudi pustovanje za otroke v ponedeljek, 16. februarja, in pogreb pustnega kralja Bepa Zaneta v sredo, 16. februarja. Pustovanje za otroke se bo začelo ob 14.30 pred gledališčem Verdi, od koder se bodo maškare v sprevodu odpravile na Travnik, kjer bodo na sporedu razne igre in animacija. Ob 17.30 bo v Kinemaxu projkecija filma Spongebob - Un’avventura da pirati (vstopnica bo stala štiri evre). Na pepelnično sredo se bodo žalujoči goriški pusti zbrali bo 16. uri pred mestno hišo, od koder bo startal žalni sprevod, ki se bo vil po raznih mestnih ulicah.

Šempeter, Sovodnje, Tržič

Goriški pust bo kot običajno predstavljal uvod v pustne prireditve na Goriškem. V soboto, 14. februarja, ob 15. uri bo pustni sprevod v Šempetru pri Gorici. Sovodenjski pust, že sedemindvajseti po vrsti, se bo zacel v petek, 13. februarja, ob 21. uri s plesom. Pod ogrevanim šotorom, ki ga bodo postavili pred Kulturni dom Jožefa Cešcuta v Sovodnjah, bo nastopila doberdobska skupina Blek Panters, glasbo bosta vrtela tudi didžeja Zippo in Master Dee. V soboto, 14. februarja, ob 21. uri bosta za veselo vzdušje skrbela bend The Maff in Armency DJ. 27. povorka po sovodenjski osrednji vaški ulici bo v nedeljo, 15. februarja, ob 14. uri. Ob njenem zaključku bo ples s skupino Happy Day. V primeru slabega vremena bo sprevod preložen na nedeljo, 22. februarja. Niz pustnih sprevodov se bo sklenil v Tržiču, kjer bo 142. pustna povorka na sporedu v torek, 17. februarja.