Zanimanje za učinke EPK tudi v 2026 ne pojenja

Vzor čezmejnega sodelovanja obeh Goric še vedno odmeva po Evropi in predstavlja podlago za nove iniciative. Delegacija obeh Goric, ki so jo sestavljali novogoriški župan Samo Turel, goriški župan Rodolfo Ziberna ter ekipi EZTS GO in Javnega zavoda GO! 2025 pod vodstvom direktorice Mije Lorbek se je v četrtek vrnila iz Strasbourga, kjer je uspešno predstavila projekt GO! 2025 v Svetu Evrope. Dogodki, ki so potekali ob robu zimskega zasedanja Parlamentarne skupščine, so potrdili, da somestje obeh Goric danes predstavlja enega najpomembnejših simbolov miru in sodelovanja v Evropi.

V sredo je bila na sporedu okrogla miza, ki jo je vodil belgijski poslanec v Evropskem parlamentu Andries Gryffroy, predsednik odbora Parlamentarne skupščine Sveta Evrope za kulturo, znanost, izobraževanje in medije. Dolgoročni učinki prve čezmejne evropske prestolnice kulture se nadaljujejo. Kot je poudaril Gryffroy, bo »zapuščina EPK odzvanjala precej dlje kot le v letu 2025, saj sta ti dve mesti laboratorij za prihodnost Evrope – prostor sodelovanja prek meja, sobivanja in skupnega ustvarjanja«.

Na okrogli mizi je Ziberna pohvalil nadaljevanje dolgoročnih učinkov EPK, izpostavil pa tudi nove investicije zaradi EPK, pri čemer je še posebej omenil digitalno galerijo v predoru Bombi. Turel je pojasnil, da se šele razpravlja, kdo bo prevzel upravljanje s celostnimi teritorialnimi naložbami v nove infrastrukture, ki so tudi finančno stroškovno zavezujoče. Direktorica GO! 2025 Mija Lorbek je izpostavila, da je prav EPIC distrikt prejel največ pohval Strokovnega sveta za ocenjevanje EPK. Pomemben del razprave je bil namenjen tudi vlogi EZTS GO, rezultatov interegovega Sklada za male projekte GO! 2025 ter večmilijonskemu obisku čezmejne digitalne platforme, kar je še en dokaz, da dolgoročni učinki EPK niso abstrakten pojem, temveč že delujoča realnost.

Ob okrogli mizi je potekalo tudi delovno srečanje za izmenjavo dobrih praks in načrtovanje z generalnim sekretarjem Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti, Mathieujem Morijem, ki povezuje lokalne dobre prakse z nacionalnimi rešitvami. Okroglo mizo je spremljal tudi Matjaž Gruden, direktor novega direktorata Sveta Evrope za demokracijo, zadolženega za dejavnosti na področju svobode medijev, civilne družbe, kulture in kulturne dediščine, mladih in izobraževanja.

Kultura briše meje

Vrhunec obiska je bila uradna otvoritev razstave plakatov ključnih projektov GO! 2025 v avli palače Sveta Evrope. Razstava nazorno prikazuje preobrazbo našega območja in moč kulture pri brisanju meja. Odprl jo je Bjørn Berge, namestnik generalnega sekretarja Sveta Evrope, ki je spomnil na več kot 800 dogodkov, s katerimi sta mesti lani svetu predstavili svojo vizijo enotnosti.

»Potreben je čas, da na terenu ponovno zgradimo tisto, kar je bilo dolgo ločeno. Ponosna sem na pogum obeh županov. Ko nekateri politiki danes poskušajo širiti sovraštvo ali spodbujati nasilje, bi se morali spomniti zgodb mojih starih staršev (izhaja iz Čepovana) in mnogih drugih iz njihove generacije. Zgodb o grozi, uničenju, izgubi in bolečini, ki jih je prinesla vojna. Namesto tega bi nam morali biti ti dve mesti v navdih in morali bi se učiti iz njunih izkušenj,« je poudarila veleposlanica Berta Mrak, stalna predstavnica Slovenije pri Svetu Evrope, ki je bila ključna pri organizaciji in povabilu delegacije v Strasbourg.