Slovesno odprli Feiglovo knjižnico v Trgovskem domu

V osrčju Gorice je bilo danes popoldne slovesno. V prenovljenih prostorih Trgovskega doma so številni predstavniki oblasti in raznih ustanov prisostvovali uradnemu odprtju novega sedeža Feiglove knjižnice. V uradnem delu so svoj pozdrav prinesli tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, senatorka Tatjana Rojc, poslanec Guido Germano Pettarin in župana obeh Goric. Ziberna, Miklavič in predsednica Narodne in študijske knjižnice Mariza Skerk so nato prerezali trak na vhodu v nove prostore knjižnice. Od ponedeljka dalje bo knjižnica odprta za vse obiskovalce.

