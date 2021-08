Slovo od novinarke Cristine Visintini

Novinarji v Furlaniji - Julijski krajini smo mnogo prekmalu izgubili cenjeno kolegico, Cristino Visintini iz Ronk. Po hudi bolezni, proti kateri se je kot levinja borila dve leti, je umrla danes popoldne v bolnišnici. Junija je dopolnila 56 let. Cristina Visintini je bila nekoč steber dnevnika Messaggero Veneto v Laškem, skoraj dvajset let pa je sodelovala tudi s Primorskim dnevnikom, ki z njo izgublja dragoceno in izkušeno poročevalko ter drago prijateljico.

V zadnjih letih je bila skupaj z Luco Perrinom »duša« uspešnega in kakovostnega novinarskega festivala Leali delle notizie v Ronkah, ki veliko pozornost posveča predvsem svobodi izražanja in medijski neodvisnosti, temi, ki je bila Cristini zelo pri srcu. Bila je kolegica velikega srca, socialno občutljiva, kar se je odražalo tudi v njenem angažiranju v sindikatu novinarjev, še zlasti na strani prekarnih kolegov. Cristinino slovo je še posebej boleče za njenega očeta Ameriga, likovnega in literarnega ustvarjalca iz Laškega, čigar verzi so izšli tudi v slovenščini. S hčerjo Cristino je delil tudi veliko pozornost za vse, kar se je v Laškem izražalo v slovenskem jeziku.