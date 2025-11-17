»Smo brez elektrike, k sreči na varnem v prvem nadstropju«

V Versi, vasi občine Romans, so razmere katastrofalne. Osrednja vaška ulica se je spremenila v blatni hudournik. Voda je popolnoma poplavila pritličja hiš.

»Smo brez elektrike, tako da ne odgovarjam na telefonske klice, saj skušam prihraniti baterijo mobilnega telefona. K sreči smo na varnem v prvem nadstropju, saj so v okolici poplavljena pritličja hiš,« nam je preko Watsapp sporočila povedal Francesco Montanari, ki živi v središču Verse, po kateri se je razlila voda iz reke Idrije in tudi potoka Birša.