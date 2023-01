Na avtocesti A34 med Vilešem in Gorico v smeri proti Gorici je prišlo do prometne nesreče, pri kateri je življenje izgubila ena oseba. Do te je prišlo okrog 14.30 med Gradiščem in Gorico. Avtomobil je povozil moškega, ki je hodil po avtocesti, ta pa je po nesreči umrl.

Cestna policija in osebje podjetja Autovie Venete sta zaprla avtocestni priključek v Gradišču v smeri proti Gorici in avtocestni odsek med Gradiščem in goriškim letališčem.