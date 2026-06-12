Smrtna nesreča pred predorom Panovec

Na cesti med Rožno Dolino in Novo Gorico se je tik pred predorom Panovec danes malo pred 13. uro zgodila tragična prometna nesreča. Vpletena sta bila osebni avtomobil in motorno kolo, pri čemer je ena oseba izgubila življenje.

Po doslej znanih podatkih je šlo za čelno trčenje. V nesreči sta bila udeležena državljanka Bolgarije, ki je vozila osebni avtomobil, in motorist, slovenski državljan, ki se je vozil v smeri proti Novi Gorici.

Motorist je zaradi posledic trčenja umrl na kraju nesreče, medtem ko voznica avtomobila ni utrpela poškodb.

Kot je za Primorski dnevnik pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik, policisti še ugotavljajo vse okoliščine dogodka in vzrok nesreče. Zaradi tega je cesta trenutno zaprta.